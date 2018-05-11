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На Украине оштрафовали радиостанцию из-за несоблюдения языковой квоты
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На Украине оштрафовали радиостанцию из-за несоблюдения языковой квоты 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал украинское радио «СТВ» из-за несоблюдения в эфире квот на программы на украинском языке, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
"На компанию из Луганской области наложен штраф за невыполнение языковой квоты в эфирном радиовещании… Лицензиат «СТВ» не соблюдает требования закона, поскольку в его речи суточный объем ведения передач на государственном языке составил всего 46,5%, в то время как по закону он должен составлять не менее 55%", — говорится в сообщении.
По данным регулятора, компания должна уплатить штраф в размере 5% лицензионного сбора — более 4,8 тысячи гривен (около 185 долларов по курсу Нацбанка).
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон «О телевидении и радиовещании». Согласно законодательству, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%.
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