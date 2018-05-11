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Карасин: сроки встречи глав МИД «нормандской четверки» пока не согласованы
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Карасин: сроки встречи глав МИД «нормандской четверки» пока не согласованы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Страны нормандской четверки обсуждают возможность проведения встречи глав МИД, но конкретных сроков переговоров пока нет, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что встречу в «нормандском формате» нужно провести в начале июня.
"Возможность такой встречи обсуждается, но конкретных сроков пока нет. Будем согласовывать с нашими партнерами по нормандскому формату. Пока речь идет о встрече министерской", — сказал Карасин.
По его словам, повестка остается прежней — выполнение Минских договоренностей.
"Любые форматы, включая нормандский, должны проводиться, для того, чтобы достичь конкретных целей. Министр (и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров — ред.) обозначил эти цели. Теперь будем договариваться о том, когда будем встречаться, чтобы понять степень готовности четверки продвинуться на этом пути", — добавил Карасин.
Ранее Лавров заявил, что если министры встретятся, то они обязаны добиться согласия на разведение сил и средств в станице Луганской, а также «зафиксировать на бумаге так называемую формулу Штайнмайера о наделении Донбасса особым статусом и о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов». По его мнению, это тот минимум, без которого министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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