Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом

Депутат Рады просит усилить присутствие силовиков на границе с Крымом

По её словам, ситуация на юге Херсонской области является проблемой нацбезопасности Украины.

«Обращаюсь к премьер-министру с призывом решить наконец вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской (области. — RT), особенно в Геническом районе», — написала на своей странице в Facebook Гопко.