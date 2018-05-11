В Раде потребовали стянуть силовиков к Крыму

В Раде потребовали стянуть силовиков к границе с Крымом

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству с требованием разместить на границе с Крымом подразделение Нацгвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах. Гопко назвала ситуацию на юге Херсонской области проблемой национальной безопасности Украины и заявила, что с весны 2014 года положение для Киева не сильно изменилось. "За четыре года обороноспособность Украины сильно выросла, но присутствие силовиков вблизи оккупированного Крыма мизерно. Их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России", — написала депутат в Facebook. Остается неясным, о какой "подрывной деятельности" говорит парламентарий. Именно украинская сторона периодически устраивает провокации или анонсирует их. Например, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию "освободительного похода" — так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой бойцы Украинской Народной Республики попытались свергнуть в Симферополе советскую власть. Из Киева также регулярно звучат призывы "забрать" у России Крымский мост или накладывать санкции на тех, кто поедет через него на полуостров. В самой республике подобные идеи объясняют "больной фантазией" представителей киевских властей. После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией. При этом Москва не раз отмечала, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН