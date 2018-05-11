Ещё
В Раде потребовали стянуть силовиков к Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде потребовали стянуть силовиков к границе с Крымом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству с требованием разместить на границе с Крымом подразделение Нацгвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.
Гопко назвала ситуацию на юге Херсонской области проблемой национальной безопасности Украины и заявила, что с весны 2014 года положение для Киева не сильно изменилось.
"За четыре года обороноспособность Украины сильно выросла, но присутствие силовиков вблизи оккупированного Крыма мизерно. Их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России", — написала депутат в Facebook.
Остается неясным, о какой "подрывной деятельности" говорит парламентарий. Именно украинская сторона периодически устраивает провокации или анонсирует их. Например, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию "освободительного похода" — так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой бойцы Украинской Народной Республики попытались свергнуть в Симферополе советскую власть. Из Киева также регулярно звучат призывы "забрать" у России Крымский мост или накладывать санкции на тех, кто поедет через него на полуостров. В самой республике подобные идеи объясняют "больной фантазией" представителей киевских властей.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией. При этом Москва не раз отмечала, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.
РИА Новости: последние новости
Встречу в "нормандском формате" нужно провести в июне, заявил Порошенко В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины Украинские власти планируют переоборудовать блокпосты в Донбассе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен232
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»418
Познер разочаровался в СПЧ119
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии210
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив235
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение