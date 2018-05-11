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Разведка ДНР: украинская армия в целях экономии заменяет офицеров сержантами
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Разведка ДНР: украинская армия в целях экономии заменяет офицеров сержантами 

ТАСС 26 минут назад
ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Командование вооруженных сил Украины для снижения расходов, ориентируясь на стандарты НАТО, начало перевод войск на организационную структуру, которая предусматривает замещение офицерских должностей сержантами.
Об этом в пятницу заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Нашей разведкой отмечены попытки украинского руководства сократить затраты на содержание армии путем перехода к структуре подразделений стран НАТО. Основной упор делается на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские", — рассказал он. По словам Басурина, украинское командование с 3 по 6 июня проведет курсы повышения квалификации для сержантов-контрактников, которых затем назначат на офицерские должности командиров взводов.
"Мы с интересом наблюдаем, как сержант за три дня сборов получит знания, которые офицер в военном вузе получает в течение 4-5 лет", — добавил Басурин. Кроме того, он рассказал, что в зоне силовой операции Киеву удается поддерживать укомплектованность боевых подразделений на уровне 70%, в тыловых частях этот показатель составляет менее 48%.
Басурин также представил статистику о нарушениях перемирия украинскими подразделениями. По его данным, за прошедшую неделю они 148 раз нарушили режим прекращения огня.
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