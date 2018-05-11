Если звёзды гасят, значит, это кому-нибудь нужно

Свой нынешний день рождения Надежда Савченко встречает в тюрьме, на этот раз в украинской.

Время политической турбулентности всегда связано с появлением на политическом небосводе новых звёзд. В нашу политтехнологичную эпоху, если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно. Впрочем, когда их гасят — тоже. В этом отношении судьба Савченко поразительна, поскольку вспышки и затмения её популярности столь часты, что создают эффект стробоскопа, в котором человек двигается как бы обрывочно, пунктирно, и сложно представить, в какой части политического пространства он окажется в следующий раз.

Киевская девушка, с детства мечтавшая покорить небо, недоучившаяся журналистка, военнослужащая-контрактница, завербовавшаяся на службу в украинский военный контингент в Ираке , Савченко смогла приблизиться к своей мечте, поступив в Харьковский университет воздушных сил по личной проекции тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко . По воспоминаниям сослуживцев и однокурсников, Надежда всегда славилась своим непростым характером, в учебе звёзд с неба не хватала, несколько раз была отчислена, но упорно восстанавливалась. Возможно, её вошедшая в легенду смесь солдафонства и матерщины — это, своего рода, защитная реакция на одиночество девушки в мужском коллективе, быстро ставшая второй натурой. В конце концов, вместо звания летчика ей была присвоена квалификация штурмана-оператора вертолета Ми-24 и потому, когда пропаганда пафосно называет Надежду Савченко «лётчицей», это обычная неправда.

Пропагандистская машина Украины пыталась использовать «летчицу» Савченко для рекламы привлекательного образа современной украинской армии. С помощью макияжа и фотошопа было создано вполне милое личико, востребованное украинскими СМИ, и у девушки появилась какая-никакая известность. В эпоху Евромайдана, используя свою скромную узнаваемость, Надя металась между противоборствующими лагерями, пытаясь осмыслить происходящее. В итоге, в составе националистического батальона «Айдар» оказалась на передовой, а потом в плену и российской тюрьме. Здесь её и настигла уже всемирная слава и дальнейшие похождения суперзвезды хорошо известны — освобождение, триумфальное возвращение, Верховная Рада , арест… И забвение.

Природа этого забвения весьма показательна. Заключение часто становится эффектным трамплином для политической карьеры, и многие украинские политики прошли через тюрьмы. Например, свои дни рождения в тюрьме отмечали Юлия Тимошенко Юрий Луценко — то есть фигуры, до сих пор значимые в политической жизни страны. Кампания в их поддержку приобретала международный характер, а значит были и те силы, которые придавали борьбе за их освобождение необходимый размах. Ничего подобного в деле Савченко не просматривается: вчерашняя героиня, освобождение которой из «путинских застенков» добивался «весь прогрессивный мир», потихоньку гниет в тюрьме украинской и никакие голодовки ей не помогают.

Где восторженные послания от Совета Европы Госдепартамента США , управления Верховного комиссара ООН по правам человека? Или, на худой конец, от Российского ПЕН-клуба? Ведь все это исчислялось пачками, когда Надежда Савченко пребывала в тюрьме российской. А ведь кроме Савченко сегодня на Украине десятки и сотни настоящих политзаключённых. Так держат в заключении другого очень известного украинского политика — Александра Ефремова — которого, сознательно не доводя дело до приговора, уже два года мордуют в одиночной камере и нет на то никаких Советов Европы. Так же говорить о куда менее знаменитых и скромных людях, вроде восьмидесятилетнего харьковского политзаключённого пенсионера Месхи Феофанова?

Правительства Запада упорно молчат и продолжают ручкаться с Порошенко. «Права человека», «политические репрессии», «тоталитаризм» и другие ярлыки из репертуара западных СМИ их хозяева достают лишь тогда, когда им это выгодно. Поэтому в глазах «прогрессивной мировой общественности» Савченко в российской тюрьме и Савченко в тюрьме украинской — это как бы две разные Нади. Возможно, сама узница это уже понимает и в случае её освобождения мы увидим рождение нового лидера, с четким осознанием фальшивых ценностей «евроинтеграции» — ведь эти двойные стандарты были применены непосредственно к ней.

И тогда, ежели она не впадёт в политическое небытие, у Надежды две дороги: или абсолютный, радикальный национализм или, напротив, перерождение во вменяемого, добивающегося межнационального мира политика. Собственно, она уже было вступила на этот путь, что стало одной из причин её падения. Вопрос — сможет ли Савченко использовать процесс против неё в качестве настоящей трибуны, хватит ли у неё силы и воли продолжить борьбу, и на какие информационные ресурсы в непростой борьбе опереться. И это тоже зависит от её личного политического выбора.

Мир видел много странных девочек, которые, несмотря на неверие окружающих, вносили свой вклад в дело спасения страны. Глупо сравнивать Надежду Савченко с Жанной Д'Арк, но в спасении Украины от разоряющей её войны и обгладывающей государство нацистской саранчи она ещё может сыграть свою позитивную роль. Ведь, что не говорите, а её отец был коммунистом, четыре старших брата её матери погибли на фронтах Великой Отечественной войны, а двое дядьев дошли до Берлина. Не будем терять Надежду, но, в конечном счёте, её личный выбор остаётся именно за ней.