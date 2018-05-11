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Караганов: Присоединив Крым и поддержав Донбасс, Россия предотвратила войну
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Караганов: Присоединив Крым и поддержав Донбасс, Россия предотвратила войну 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Ukraina.ru заявил Почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов
По его словам, это произошло, «когда мы поняли, что НАТО может расшириться на Украину. А это привело бы, неизбежно, к большой войне, — сказал Караганов.
По его словам, „чтобы остановить эту войну, чтобы остановить продвижение НАТО, нам и пришлось присоединить к себе Крым и поддержать мятежный Донбасс. Это вызвало новые международные конфликты, но зато это остановило большую войну в Европе. Из двух зол мы выбрали меньшее“.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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