Караганов: Присоединив Крым и поддержав Донбасс, Россия предотвратила войну 

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Ukraina.ru заявил Почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов
По его словам, это произошло, «когда мы поняли, что НАТО может расшириться на Украину. А это привело бы, неизбежно, к большой войне, — сказал Караганов.
По его словам, „чтобы остановить эту войну, чтобы остановить продвижение НАТО, нам и пришлось присоединить к себе Крым и поддержать мятежный Донбасс. Это вызвало новые международные конфликты, но зато это остановило большую войну в Европе. Из двух зол мы выбрали меньшее“.
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