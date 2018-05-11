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Киев саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР
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Киев саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Киев саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской, блокируя этот процесс на других участках линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Владислав Дейнего.
"Разведение сил и средств — мы подписали документ в сентябре 2016 года. Прошло более полутора лет, первый этап не завершен. Украина в Станице Луганской категорически отказывается разводить силы и средства. Это практика, которая создает безопасные условия, и ее нужно распространять на всю линию соприкосновения, поэтому и саботируется. Потому что после реализации первого этапа Украину заставят разговаривать о втором этапе (разведения — ред.)", — сказал Дейнего.
По его словам, в первую очередь речь идет о разведении сил в районе Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой около 400 тысяч жителей Донбасса и других объектах критической инфраструктуры у линии соприкосновения в рамках следующих этапов разведения.
"Полтора года Украина блокирует разведение в абсолютно несущественном для ситуации на Донбассе месте (Станице Луганской — ред.), чтобы не дать разговаривать о развитии ситуации. Таким образом Украина саботирует вопросы безопасности", — добавил Дейнего.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Последний раз — 8 мая.
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