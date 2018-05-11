В ДНР сообщили о раненой мирной жительнице при обстреле Докучаевска

Ранение кисти получила мирная жительница 1966 года рождения. ВСУ обстреляли город Докучаевск , который находится под контролем ДНР. В результате мирная жительница города получила ранение. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В результате обстрела, по предварительным данным, ранение кисти получила мирная жительница 1966 года рождения», — рассказал представитель СЦКК. Отмечается, что в Донбассе с 30 марта действует «пасхальное» перемирие. При этом украинские военные постоянно его нарушают.