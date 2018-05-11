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В ДНР сообщили о раненой мирной жительнице при обстреле Докучаевска
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В ДНР сообщили о раненой мирной жительнице при обстреле Докучаевска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранение кисти получила мирная жительница 1966 года рождения.
ВСУ обстреляли город Докучаевск, который находится под контролем ДНР. В результате мирная жительница города получила ранение. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела, по предварительным данным, ранение кисти получила мирная жительница 1966 года рождения», — рассказал представитель СЦКК.
Отмечается, что в Донбассе с 30 марта действует «пасхальное» перемирие. При этом украинские военные постоянно его нарушают.
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