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В ЕС потребовали ускорить процесс приватизации госпредприятий на Украине
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В ЕС потребовали ускорить процесс приватизации госпредприятий на Украине 

RT на русском 2 часа назад
Глава Представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации госпредприятий в стране необходимо ускорить. Об этом он сказал в ходе круглого стола.
Мингарелли напомнил, что Верховная рада Украины ранее приняла закон о приватизации.
«И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — приводит его слова УНИАН.
Отмечается, что также он заявил, что сельскохозяйственный сектор Украины имеет огромный потенциал.
«Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную», — сказал Мингарелли.
Ранее глава представительства ЕС на Украине заявил, что у Киева пока нет перспективы членства в Евросоюзе.
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