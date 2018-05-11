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«Освободить задержанных»: в Крыму надеются на здравый смысл Украины
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«Освободить задержанных»: в Крыму надеются на здравый смысл Украины 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Власти Крыма надеются на освобождение задержанных Украиной руководителя регионального отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елены Одновол и членов экипажа судна «Норд». Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил замминистра образования, науки, молодежи РК Константин Аликин.
"Мы и руководители организации «Волонтеры Победы» обращались в наши государственные органы, к ситуации подключился МИД. Буквально вчера представитель Российской Федерации при ОБСЕ выдвинул требования об освобождении наших граждан: речи идет о Елене Одновол и о моряках судна «Норд». Мы надеемся, что здравый смысл и давление западных друзей вразумят руководителей Украины, что наши граждане будут отпущены и прекратится террор на границе", — сказал Аликин.
Он также высказал предположение, что задержание активистки из Крыма было «откровенным заказом».
Задержанная 21 апреля на границе с Крымом активистка общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Одновол находится на территории Украины под стражей по решению суда соседнего государства. Она подозревается в госизмене.
Рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовского моря. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока остаются в соседней стране.
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