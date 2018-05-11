«Освободить задержанных»: в Крыму надеются на здравый смысл Украины

"Мы и руководители организации «Волонтеры Победы» обращались в наши государственные органы, к ситуации подключился МИД . Буквально вчера представитель Российской Федерации при ОБСЕ выдвинул требования об освобождении наших граждан: речи идет о Елене Одновол и о моряках судна «Норд». Мы надеемся, что здравый смысл и давление западных друзей вразумят руководителей Украины, что наши граждане будут отпущены и прекратится террор на границе", — сказал Аликин.

Он также высказал предположение, что задержание активистки из Крыма было «откровенным заказом».

Задержанная 21 апреля на границе с Крымом активистка общественного движения «Волонтеры Победы» Елена Одновол находится на территории Украины под стражей по решению суда соседнего государства. Она подозревается в госизмене.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовского моря. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока остаются в соседней стране.