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В Киеве порекомендовали болельщикам не ехать в Россию на Чемпионат мира
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В Киеве порекомендовали болельщикам не ехать в Россию на Чемпионат мира 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новость. Госпогранслужба Украины порекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира.
По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков «дополнительные риски».
"Начиная с того, что их (украинцев. — Прим.ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", — заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет «вербовать» украинцев, он уточнять не стал.
Из Киева не раз раздавались призывы о бойкоте турнира, например, со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадикомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — «это смерть».
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал чемпионат мира по футболу 2018 года «инструментом пропаганды» и «вопросом геополитики». При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли им ехать на турнир.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.
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