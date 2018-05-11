В Киеве порекомендовали болельщикам не ехать в Россию на Чемпионат мира

МОСКВА , 11 мая — РИА Новость. Госпогранслужба Украины порекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира.

По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков «дополнительные риски».

"Начиная с того, что их (украинцев. — Прим.ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", — заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет «вербовать» украинцев, он уточнять не стал.

Из Киева не раз раздавались призывы о бойкоте турнира, например, со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадикомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — «это смерть».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал чемпионат мира по футболу 2018 года «инструментом пропаганды» и «вопросом геополитики». При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли им ехать на турнир.