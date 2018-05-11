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Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию
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Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что гражданам страны стоит воздержаться от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию. Слова чиновника приводит UATV.
«Главная рекомендация для болельщиков — не ехать на территорию России. Начиная с того, что их там пытаются завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку», — заявил Слободян.
В марте президент Украины Петр Порошенко высказался относительно возможного бойкота чемпионата мира по футболу в России странами-участницами турнира. «Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России», — признался он и отметил, что не является футбольным болельщиком.
Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат мира в России. В октябре 2017 года команда Андрея Шевченко уступила хорватам в заключительном матче отборочного турнира.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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