Госпогранслужба Украины призвала болельщиков отказаться от поездки на ЧМ-2018 в РФ 

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала UATV заявил, что украинским болельщикам лучше «болеть дома и не ехать» на Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в России.
«Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал Слободян.
Он также отметил, что поездка на ЧМ в Россию якобы несет для болельщиков еще и дополнительные риски.
«Начиная с того, что их там попытаются завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку», — подытожил Слободян.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.