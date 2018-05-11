Госпогранслужба Украины призвала болельщиков отказаться от поездки на ЧМ-2018 в РФ

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала UATV заявил, что украинским болельщикам лучше «болеть дома и не ехать» на Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в России

«Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал Слободян.

Он также отметил, что поездка на ЧМ в Россию якобы несет для болельщиков еще и дополнительные риски.

«Начиная с того, что их там попытаются завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку», — подытожил Слободян.