Украина может отбирать у России имущество по всему миру 

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд, который является специалистом по Восточной Европе, прокомментировал решение Гаагского суда обязать Россию выплатить компенсацию Украине из-за потери активов в Крыму.
Ослунд оставил сообщения на своей странице в Twitter.
«Это большая победа украинских предприятий, то ли ещё будет», — написал он.
Также он ответил на вопрос одного из пользователей о том, как будет происходить реализация. Олсунд сослался на Нью-йоркской конвенции от 1958 года.
«Сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность в любой точке мира», — отметил он.
Он отметил, что несмотря на затратность процесса из-за судебных расходов, конвенция действительно работает.