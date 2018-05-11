Украина может отбирать у России имущество по всему миру

Ослунд оставил сообщения на своей странице в Twitter.

«Это большая победа украинских предприятий, то ли ещё будет», — написал он.

Также он ответил на вопрос одного из пользователей о том, как будет происходить реализация. Олсунд сослался на Нью-йоркской конвенции от 1958 года.

«Сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность в любой точке мира», — отметил он.

Он отметил, что несмотря на затратность процесса из-за судебных расходов, конвенция действительно работает.