Украина сама оттолкнула Крым

С момента Крымского референдума прошло уже больше 4 лет. Полуостров находится под контролем РФ и теперь живет иначе. С иными законами, другим президентом, новыми общественными деятелями.

Жизнь продолжается. Но изменился ли сам Крым с тех пор, как он стал оккупированной территорией?

Можно много спорить и рассуждать на тему того, когда жилось лучше: при Украине или при России. Едва ли кто-то будет спорить, что при Украине в Крыму было проще. К примеру, можно было легко вести бизнес. После развала СССР многие начали развивать свое дело. Может, не всегда абсолютно законно, но каждый жил как мог. Люди развивали туризм, давали возможность приезжать на море и наслаждаться им всем — вне зависимости от уровня дохода. Да, может быть некоторые гостевые дома и были построены с нарушениями, но кому это мешало? Все дышали свободой.

А потом пришла Россия… Пришла и начала наводить свои порядки. Заставила всех жить по своим законам. Они могут не нравиться, они могут противоречить здравому смыслу, даже могут каким-то образом притеснять — но у крымчан была возможность выбора, и они его сделали. Давайте будем честны — никто их не заставлял под дулами автоматов идти на референдум. Те, кто не принял оккупанта — уехали на Украину и живут там по сей день, но большая часть осталась на своих местах.

К сожалению, сейчас мы только подтверждаем в глазах крымчан правильность их выбора. Да, именно мы, украинцы, виновны в этом. Люди стояли на распутье: Украина или Россия. Сложно представить, что в тот момент происходило в головах у людей, ведь это безумно тяжелый выбор. А Украина начала давить. Зачем был блэкаут? Зачем было начинать запрет на ввоз продуктов? Понятно, что мы обижены на них, но ведь мы же сами, собственными руками, и без того сбитых с толку людей настроили против себя.

В то же время российскому правительству удалось сыграть на противовесе. В течение всего лишь пары месяцев запитали весь Крым энергией, начали строить дороги (хотя, зная присказку о том, что в России две беды: дураки и дороги, сложно говорить о качестве этих новых дорог). Тот же пресловутый мост, в постройке которого у нас до сих пор подозревают Мосфильм, вот-вот откроют. И крымчане все это подмечают, видят отношение.

Было и еще одно знаменательное событие, внимание которому просто невозможно не уделить. Это выборы президента России. Крымчане впервые голосовали за президента новой страны. Всевозможные СМИ освещали это событие чуть ли не в режиме онлайн. И ожидания правительства оправдались: по результатам голосования более 90% населения Крыма пришли на выборы (им, конечно, за это медали наградные дали, но не будем об этом…) Знаменательно другое. Может быть, их и заставляли идти на выборы, может быть, кому-то даже угрожали, но никто не заставлял голосовать их за Путина. Крымчане в очередной раз могли сделать выбор: проголосовать за любого другого кандидата или, в конце концов, испортить бюллетень, но почему-то на выборах победил Путин. И это не стало неожиданностью ни для кого.

А через месяц президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о том, что всех крымчан необходимо лишить украинского гражданства. Раз уж они предали Родину и остались жить в ненавистной России — то и на Украину им дороги больше нет. С одной стороны, может быть, это и правильно. Ведь они — коллаборанты в глазах жителей Украины. Но если взглянуть с другой стороны? У каждого второго жителя Крыма есть родственники на Украине и украинский паспорт был своего рода проездным билетом к родным и близким. А теперь его не будет. В очередной раз получается, что само руководство Украины настраивает крымчан против себя. С точки зрения глобальной политики выходит вообще каламбур. Получается, Порошенко сам же признает, что Крым, оказывается, все-таки российский. Странное поведение для президента, который 4 года изо дня в день говорит о том, что совсем скоро Крым вернется на Украину.

Будет ли принято решение о лишении гражданства всех крымчан — пока неизвестно. Но очевидно лишь одно. Виной всему наше правительство. Ведь именно мы не помогли тогда жителям Крыма понять, что с ними происходит. Именно мы своей обидой и ненавистью только продолжаем отдалять их все дальше и дальше от себя. Мы сами рвем наши кровные связи.

Правы ли мы?..

Корреспондент, Украина