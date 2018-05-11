Туда, где есть свободные уши. «Нафтогаз» нашел, кому жаловаться на Россию

Не найдя понимания в большинстве европейских стран, Киев решил пожаловаться на Россию Североатлантическому альянсу . Причем выбор свободных ушей в данном конкретном случае оказался, мягко говоря, странным. На заседании комиссии Украина — НАТО на уровне заместителей постоянных представителей альянса речь шла вовсе не о финансировании грозной украинской армии, которая вот уже пятый год защищает всю Европу от «российской агрессии», не о поставках очередных приборов ночного видения или устаревших беспилотников. Обошлось даже без очередного упрашивания принять Украину в ряды НАТО. На встрече в Брюсселе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев жаловался на строительство газопровода «Северный поток-2».

Неожиданный поворот, если честно. Казалось бы, где Североатлантический альянс, а где газ? Причем российский газ! Для Европы! Но, как оказалось, у НАТО и здесь нашлось объяснение. Ведь поставки голубого топлива — это энергетическая безопасность. Участники встречи предпочли сосредоточиться на второй части этого словосочетания, которая очень даже вписывается в компетенцию альянса. Ну и заодно связали эту самую безопасность с Европой и намерены ее защищать. Ну, в самом деле, не за Украину же заступаться. Она пока даже кандидатом в кандидаты на членство в НАТО не стала.

Вот только остается непонятным, чем именно газопровод угрожает энергетической безопасности европейских стран? С Украиной все ясно как божий день. Российский газ пойдет в обход украинской ГТС, а это минус два миллиарда долларов в год из бюджета. Но европейцы от такого маневра как раз только выигрывают. Получают гарантию от производителя, а не нервничают из-за непредсказуемости посредника. Но, видимо, в НАТО посчитали иначе. По крайней мере, за тему уцепились и даже встречу в Брюсселе провели, выслушали украинских гостей. Гости, кстати, тут же возгордились, что первыми приглашенными «звездами» в новом здании альянса оказались именно они!

Что конкретно нарешали, пока не разглашается. Украина активно анонсирует новые встречи, и теперь уже на уровне министров иностранных дел и обороны. Вот только штаб-квартира НАТО эти новости не подтверждает. Что неудивительно. Ведь среди членов альянса есть, например, очень несговорчивая Венгрия , которая блокирует проведение таких встреч. Так что остается Киеву ограничиваться свободными ушами заместителей. Ладно хоть они с радостью выслушивают украинские стенания по строящемуся газопроводу.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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