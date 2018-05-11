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Туда, где есть свободные уши. «Нафтогаз» нашел, кому жаловаться на Россию
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Туда, где есть свободные уши. «Нафтогаз» нашел, кому жаловаться на Россию 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Не найдя понимания в большинстве европейских стран, Киев решил пожаловаться на Россию Североатлантическому альянсу. Причем выбор свободных ушей в данном конкретном случае оказался, мягко говоря, странным. На заседании комиссии Украина — НАТО на уровне заместителей постоянных представителей альянса речь шла вовсе не о финансировании грозной украинской армии, которая вот уже пятый год защищает всю Европу от «российской агрессии», не о поставках очередных приборов ночного видения или устаревших беспилотников. Обошлось даже без очередного упрашивания принять Украину в ряды НАТО. На встрече в Брюсселе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев жаловался на строительство газопровода «Северный поток-2».
Неожиданный поворот, если честно. Казалось бы, где Североатлантический альянс, а где газ? Причем российский газ! Для Европы! Но, как оказалось, у НАТО и здесь нашлось объяснение. Ведь поставки голубого топлива — это энергетическая безопасность. Участники встречи предпочли сосредоточиться на второй части этого словосочетания, которая очень даже вписывается в компетенцию альянса. Ну и заодно связали эту самую безопасность с Европой и намерены ее защищать. Ну, в самом деле, не за Украину же заступаться. Она пока даже кандидатом в кандидаты на членство в НАТО не стала.
Вот только остается непонятным, чем именно газопровод угрожает энергетической безопасности европейских стран? С Украиной все ясно как божий день. Российский газ пойдет в обход украинской ГТС, а это минус два миллиарда долларов в год из бюджета. Но европейцы от такого маневра как раз только выигрывают. Получают гарантию от производителя, а не нервничают из-за непредсказуемости посредника. Но, видимо, в НАТО посчитали иначе. По крайней мере, за тему уцепились и даже встречу в Брюсселе провели, выслушали украинских гостей. Гости, кстати, тут же возгордились, что первыми приглашенными «звездами» в новом здании альянса оказались именно они!
Что конкретно нарешали, пока не разглашается. Украина активно анонсирует новые встречи, и теперь уже на уровне министров иностранных дел и обороны. Вот только штаб-квартира НАТО эти новости не подтверждает. Что неудивительно. Ведь среди членов альянса есть, например, очень несговорчивая Венгрия, которая блокирует проведение таких встреч. Так что остается Киеву ограничиваться свободными ушами заместителей. Ладно хоть они с радостью выслушивают украинские стенания по строящемуся газопроводу.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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