Нацбанк Украины выпустил посвящённую копанию картошки монету

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную монету, посвящённую копанию картошки.

« (Монета) посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца», — говорится в сообщении на сайте НБУ.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни. На реверсе монеты на размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. По кругу размещены надписи: «копание картошки».

Монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 10 тысяч.