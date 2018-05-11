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Нацбанк Украины выпустил посвящённую копанию картошки монету
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Нацбанк Украины выпустил посвящённую копанию картошки монету 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Национальный банк Украины (НБУ) выпустил серебряную монету, посвящённую копанию картошки.
« (Монета) посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца», — говорится в сообщении на сайте НБУ.
На аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни. На реверсе монеты на размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. По кругу размещены надписи: «копание картошки».
Монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 10 тысяч.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма.
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