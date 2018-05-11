Украинцам рекомендовали отказаться от поездки на ЧМ-2018

Поражающая своим цинизмом акция вандализма. Памятник Неизвестному Солдату на выезде из небольшого городка Ковель обезглавлен. Осквернена и мемориальная плита — неизвестные облили ее краской. Происшествие зафиксировали сразу после Дня Победы. Пока ни одна националистическая группировка ответственность за деяние на себя не взяла. Полиция начала расследование.

Преступление совершено спустя пять дней после того, как в Харькове был снесен монумент маршалу Жукову. Ответственность за тот акт вандализма взяли на себя силовики, воевавшие в Донбассе. Другая группировка «Национальный корпус» продолжает угрожать расправой журналистам телеканала «Интер» и его совладельцу Сергею Левочкину . Формальный повод — праздничный концерт, в ходе которого прозвучали антифашистские заявления. Накануне радикалы штурмовали особняк Левочкина. После изучения видеозаписей выяснилось, кто и когда спровоцировал стычку с полицией.

Представитель «Нацкорпуса» просит пропустить его и соратников к ближайшему водоему. А приблизившись к бойцам, один из активистов применяет газовый баллончик.

В результате завязавшейся потасовки пострадали журналист и полицейский. Оппозиционный блок Верховной рады , в состав которого входит Сергей Левочкин, выступил с заявлением по поводу происшествия.

"Оппозиционный блок расценивает нынешние нападки радикалов на членов партии и независимые СМИ как кампанию давления на оппозицию перед грядущими выборами. Нападениями на жильё, угрозами физической расправы членов нашей партии не удастся заставить отказаться от принципиальной политической и гражданской позиции, акциями против независимых СМИ не удастся заставить их замолчать", — говорится в сообщении.

В массовой драке с полицией участвовали футбольные болельщики «Динамо» и «Шахтера» незадолго до начала финального матча кубка Украины . Против правоохранителей ультрас применили дымовые шашки, петарды и даже коктейли Молотова. Сообщается, что один мужчина серьезно пострадал от ожогов. В полицейский участок достали около 20 человек. Вскоре после происшествия украинские власти обратились к футбольным болельщикам, но не с призывом вести себя сдержаннее. А проигнорировать предстоящий Чемпионат мира в России для их же собственной и государственной безопасности.

"Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", — сообщил официальный представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян

Впрочем, предположить, что в Россию в дни матчей хлынут сотни или даже десятки тысяч украинских болельщиков и до этого заявления было трудно. Хотя бы потому что сборная этой страны на турнир не попала.