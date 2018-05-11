Москва рассчитывает, что ее проинформируют об итогах беседы лидеров ФРГ, Франции и Украины 

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что партнеры по нормандскому формату проинформируют Россию об итогах короткой беседы лидеров ФРГ, Франции и Украины, состоявшейся в четверг в немецком городе Ахен. Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Надеемся, что наши партнеры проинформируют нас об итогах этой беседы, ведь это одно из правил партнерства, когда люди рассказывают о результате подобного рода встреч, — сказал дипломат. — Страны вольны собираться в тех форматах, которые считают полезными. Поэтому мы не вправе возражать, но рассчитываем, что все это будет транспарентным для нас".