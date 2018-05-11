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Власти Украины советуют своим гражданам не ехать на ЧМ-2018 из-за возможной вербовки
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Власти Украины советуют своим гражданам не ехать на ЧМ-2018 из-за возможной вербовки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян настоятельно порекомендовал украинским болельщикам не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию.
«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян.
Он так же добавил что, в России украинцев ждут дополнительные риски. «Вас наверняка задержит полиция, придумав нарушение. Задержав, вас будут вербовать на работу в пользу ФСБ и других спецслужб России», — подчеркнул украинский чиновник.
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