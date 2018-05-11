В Киеве организовали митинг по случаю дня рождения Савченко

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая. В пятницу у Савченко день рождения, она голодает уже 50 дней.

Участники митинга выступают в режиме свободного микрофона, они выражают Савченко поддержку. Некоторые сторонники политика принесли с собой надувные шарики и мягкие игрушки.

"Тут собрались сторонники, друзья, которые поддерживают Надежду… В конце акции мы запустим шарики для всех тех, кто находятся под давлением политического режима", — заявила сестра Савченко Вера

Участница акции в поддержку Надежды Савченко в день её рождения у следственного изолятора СБУ в Киеве. 11 мая 2018

При этом она рассказала, что в пятницу провела встречу с сестрой. «Мы виделись сегодня с Надеждой. Она, как всегда, молодец, держится. Она начала терять, как мне показалось, веру… Но когда я ей рассказала, что тут происходит вокруг… к ней дух вернулся», — сказала она.