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Власти Украины рекомендовали гражданам отказаться от поездки на ЧМ‐2018
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Власти Украины рекомендовали гражданам отказаться от поездки на ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом он заявил в эфире телеканала UA TV.
«Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Поэтому главная рекомендация — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал Слободян.
По мнению украинского чиновника, это продиктовано не только «патриотическими чувствами». «Дело здесь не столько о патриотизме, как об уважении и память к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии России», — заявил представитель Госпогранслужбы Украины.
Кроме того, по словам Слободяна, в России украинцев «будут пытаться завербовать» или лишний раз станут задерживать по любому поводу.
7 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЧМ‐2018 по футболу не имеет никакого отношения к спорту. По его словам, это всего лишь инструмент «российской пропаганды».
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