Власти Украины рекомендовали гражданам отказаться от поездки на ЧМ‐2018

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом он заявил в эфире телеканала UA TV.

«Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Поэтому главная рекомендация — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал Слободян.

По мнению украинского чиновника, это продиктовано не только «патриотическими чувствами». «Дело здесь не столько о патриотизме, как об уважении и память к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии России», — заявил представитель Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, по словам Слободяна, в России украинцев «будут пытаться завербовать» или лишний раз станут задерживать по любому поводу.