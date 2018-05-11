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Госпогранслужба Украины порекомендовала болельщикам не ехать на ЧМ-2018
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Госпогранслужба Украины порекомендовала болельщикам не ехать на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Государственная пограничная служба Украины порекомендовала любителям футбола своей страны отказаться от поездки летом в Россию на матчи чемпионата мира — 2018.
«Главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — цитирует представителя госпогранслужбы Олега Слободяна UATV.
Слободян также отметил, что поездка в Россию может нести за собой дополнительные риски для людей: «Начиная с того, что там их будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение с использованием в качестве аргументации вербовку».
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины на турнире не выступит, так как не смогла на него пробиться через отборочный цикл.
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