Госпогранслужба Украины порекомендовала болельщикам не ехать на ЧМ-2018

Государственная пограничная служба Украины порекомендовала любителям футбола своей страны отказаться от поездки летом в Россию на матчи чемпионата мира — 2018.

«Главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — цитирует представителя госпогранслужбы Олега Слободяна UATV.

Слободян также отметил, что поездка в Россию может нести за собой дополнительные риски для людей: «Начиная с того, что там их будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение с использованием в качестве аргументации вербовку».

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины на турнире не выступит, так как не смогла на него пробиться через отборочный цикл.