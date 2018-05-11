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В Воронежской области уничтожили более 11 тонн сала с Украины
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В Воронежской области уничтожили более 11 тонн сала с Украины 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Новости Воронежа
ВОРОНЕЖ, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской области уничтожили около 11 тонн сала, которое пытались провезти в Россию с Украины, сообщил ТАСС замруководителя регионального управления Россельхознадзора Алексей Архипов.
"Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской области уничтожили около 11 тонн сала из Украины на ветсанутильзаводе «Гремяченский». В этом году такой большой объем сала с Украины уничтожен впервые. С Украины практически вся продукция запрещена к ввозу указом президента о контрсанкциях", — сказал Архипов.
По данным ведомства, на владельца сала за попытку его ввоза составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».
Как добавили в ведомстве, 7 мая сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и полицией при досмотре автомобиля на границе с Украиной в Россошанском районе Воронежской области обнаружили в кузове мешки со свиным салом общим весом 10975 кг.
"Так как данная продукция запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации на основании указа президента, то были составлены акты: вначале о факте изъятия сала, позже — об его уничтожении", — добавил Архипов.
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