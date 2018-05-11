Киев уменьшит количество блокпостов в Донбассе

Украинские власти планируют уменьшить количество стационарных блокпостов на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской области и переоборудовать оставшиеся. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Константин Бушуев. «Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы. Кроме того, личный состав, несущий службу на блокпостах, пройдёт специальную подготовку», — заявил зампредседателя Нацполиции Украины

Отмечается, вместе с этим создадут 106 дополнительных патрулей.