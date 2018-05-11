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В Крыму осудили украинского диверсанта за попытку теракта в 2017 году
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В Крыму осудили украинского диверсанта за попытку теракта в 2017 году 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Геннадий Лимешко признан виновным и приговорен к 8 годам колонии общего режима», — заявили в пресс-службе суда.
Напомним, что уроженец Харьковской области, Геннадий Лимешко, был задержан правоохранителями 12 августа 2017 года при попытке проведения диверсии на линиях электропередач неподалеку от трассы Судак-Новый Свет.
«В том, что Украина засылает на полуостров диверсантов это не удивительно — это террористическое государство. Перекрыть воду, отключить свет, взорвать газопровод, захватить суда — вот их уровень» — считает политолог и консультант РИСИ по вопросам Украины, Александр Роджерс.
Напомним, что 31 октября 2017 года под Алуштой был произведен теракт одновременным подрывом были повреждены газопровод и линии электропередач.
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