Украина не использовала и половину выделенной ей финансовой помощи

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что после Майдана Украина договорилась о получении помощи от Международного валютного фонда и других кредиторов, но из общей суммы в $29 миллиардов почти $15 миллиардов остаются неиспользованными.

Как пишет Bloomberg , причина в том, что деньги выделялись с определенными условиями. В то время как Украина осуществляла реформы в банковской сфере и энергетике, энтузиазм, связанный с сохранением темпов экономического преобразования, ослабел по мере приближения парламентских и президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

В связи с этим МВФ задержал выдачу последнего транша с прошлого лета. И хотя рецессия была преодолена, но отсутствие средств и реформ, которые сопровождали бы одобрение выдачи средств МВФ Украине, привели к росту ниже планируемого, говорится в статье.

«Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить. Восстановление экономики дало украинским лидерам передышку, чтобы притормозить непопулярные «реформы» и сосредоточиться на выборах в 2019 году, а не на постоянных усилиях по сбалансированию экономики и искоренению влияния олигархов», — пишет главный экономист по России и СНГ в IHS Markit в Лондоне Лилит Геворкян

Сегодня ключевыми требованиями для МВФ стали повышение цены на газ для домашних хозяйств — мера, которая укрепит государственную казну, но рискует обозлить избирателей, и создание Антикоррупционного суда для преследования коррумпированных чиновников. Сложно убедить законодателей голосовать за такой суд в стране, которая занимает 130-е место в рейтинге коррупции от Transparency International, отмечает издание.