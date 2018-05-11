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Украина не использовала и половину выделенной ей финансовой помощи
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Украина не использовала и половину выделенной ей финансовой помощи 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание напоминает, что после Майдана Украина договорилась о получении помощи от Международного валютного фонда и других кредиторов, но из общей суммы в $29 миллиардов почти $15 миллиардов остаются неиспользованными.
Как пишет Bloomberg, причина в том, что деньги выделялись с определенными условиями. В то время как Украина осуществляла реформы в банковской сфере и энергетике, энтузиазм, связанный с сохранением темпов экономического преобразования, ослабел по мере приближения парламентских и президентских выборов, которые состоятся в следующем году.
В связи с этим МВФ задержал выдачу последнего транша с прошлого лета. И хотя рецессия была преодолена, но отсутствие средств и реформ, которые сопровождали бы одобрение выдачи средств МВФ Украине, привели к росту ниже планируемого, говорится в статье.
«Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить. Восстановление экономики дало украинским лидерам передышку, чтобы притормозить непопулярные «реформы» и сосредоточиться на выборах в 2019 году, а не на постоянных усилиях по сбалансированию экономики и искоренению влияния олигархов», — пишет главный экономист по России и СНГ в IHS Markit в Лондоне Лилит Геворкян.
Сегодня ключевыми требованиями для МВФ стали повышение цены на газ для домашних хозяйств — мера, которая укрепит государственную казну, но рискует обозлить избирателей, и создание Антикоррупционного суда для преследования коррумпированных чиновников. Сложно убедить законодателей голосовать за такой суд в стране, которая занимает 130-е место в рейтинге коррупции от Transparency International, отмечает издание.
По мнению автора, поэтому не сработали такие предложения, как крупный пакет помощи в $50 млрд в течение десятилетия. Инициатором этого так называемого плана Маршалла для Украины стала Литва, но при таком финансировании МВФ, оставшемся невостребованным, эта идея в обозримом будущем не видится реализуемой, отмечается в публикации.
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