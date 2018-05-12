В ДНР заявили о больших потерях украинских военных при попытке прорыва в районе Горловки 

Начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил в ходе пресс-конференции, что при попытке прорвать позиции сил ДНР в районе Горловки погибло около 9 военнослужащих Украины, передает «РИА Новости».
«Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении…Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери», — сказал Безсонов.
По его словам, помимо девяти погибших, еще пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Со стороны ДНР погибло двое военнослужащих.