В ДНР заявили о больших потерях украинских военных при попытке прорыва в районе Горловки

«Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении…Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери», — сказал Безсонов.

По его словам, помимо девяти погибших, еще пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Со стороны ДНР погибло двое военнослужащих.