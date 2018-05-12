При обстреле со стороны силовиков пострадал ребенок, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 12 мая — РИА Новости . Ребенок ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков города Горловка в субботу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня утром ВСУ открыли огонь из танков и БМП-1 по населенному пункту Горловка. В результате обстрела ранение получила 15-летняя девочка… На данный момент ребенок находится в больнице. По предварительным данным, диагноз — баротравма, ушиб грудной клетки", — заявил представитель ведомства.

Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в результате обстрела повреждены шесть жилых домов.