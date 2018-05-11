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При обстреле Горловки ранен один человек, заявили местные власти
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При обстреле Горловки ранен один человек, заявили местные власти 

РИА Новости 57 минут назад
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил в пятницу исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.
"Зайцево… Раненый в шею мирный житель. Прямое (попадание — ред.) сейчас, Артемовская, 38", — написал Приходько на своей странице в Facebook.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня ранее сообщало о ранении женщины в результате обстрела в Докучаевске.
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