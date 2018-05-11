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Захарова: Нападение на главу Россотрудничества в Киеве — попытка уничтожить общую культуру
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Захарова: Нападение на главу Россотрудничества в Киеве — попытка уничтожить общую культуру 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — цитирует РИА Новости выступление Захаровой перед журналистами в Нью-Йорке.
В минувшую среду руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Посольство России потребовало от властей страны провести расследование и наказать виновных.
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