Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — цитирует РИА Новости выступление Захаровой перед журналистами в Нью-Йорке.
В минувшую среду руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Посольство России потребовало от властей страны провести расследование и наказать виновных.