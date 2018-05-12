На Украине рассказали о заменивших ветеранов ВОВ новых «героях»

Владимир Вятрович. Глядя на «героев», принимающих участие в карательной операции в Донбассе, украинцы забывают о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, заявил директор Института национальной памяти Украины

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — сказал Вятрович в эфире телеканала ZIK.

Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены», связанные с отношением к военнослужащим. По его словам, украинские силовики «из обычных людей превратились в настоящих героев».