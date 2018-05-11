Киев решил запугать украинских болельщиков «вербовкой» на ЧМ в России

Официальный представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил украинским болельщикам, что Россия якобы попытается завербовать их, если они поедут на футбольный чемпионат мира.

Слободян заявил, что не следует ехать «на территории страны-агрессора», по его словам, украинцам там «делать нечего». Он посоветовал украинским болельщикам «болеть дома», передает RT со ссылкой на UA TV.

Как заявил Слободян, для граждан Украины в России есть «дополнительные риски». В частности, их якобы «будут пытаться завербовать», а также задерживать «за любое нарушение», опять же, по версии Слободяна, «используя аргументы как вербовку».

Напомним, глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов также призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.