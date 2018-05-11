Погранслужба считает, что украинским болельщикам нечего делать в России

С таким заявлением выступил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала UATV.

«Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ . Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал он.

Слободян подчеркнул, что поездка в Россию на Чемпионат мира по футболу является дополнительным риском для самих болельщиков.

«Начиная с того, что их там пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку», — указал он.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года развязали гражданскую войну в Донбассе. При поддержке неонацистских незаконных вооруженных формирований начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.