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В Киеве порекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию
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В Киеве порекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским болельщикам не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом он сказал в студии телеканала UA TV.
«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян.
Он добавил, что для украинцев существуют «дополнительные риски» в России.
По его словам, «начиная с того, что их там будут пытаться завербовать и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку».
Ранее Порошенко назвал ЧМ-2018 в России «инструментом пропаганды».
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