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Депутат рады Украины сказал, кто управляет страной
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Депутат рады Украины сказал, кто управляет страной 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинские политики ориентируются на американских чиновников, страна находится под внешним управлением, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине принимаются и законы, и кадровые решения, передает РИА «Новости».
«К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена») в парламент голосовали все как зайцы», — посетовал депутат.
Он подчеркнул, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.
«Безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной», — заключил политик.
Ранее Евгений Мураев предрек распад Украине.
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