Депутат рады Украины сказал, кто управляет страной

Евгений Мураев. Украинские политики ориентируются на американских чиновников, страна находится под внешним управлением, заявил депутат Верховной рады

Мураев сообщил в эфире телеканала «112 Украина », что под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине принимаются и законы, и кадровые решения, передает РИА «Новости»

«К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена ») в парламент голосовали все как зайцы», — посетовал депутат.

Он подчеркнул, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.

«Безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной», — заключил политик.

Ранее Евгений Мураев предрек распад Украине.