Украинский телеканал заявил о рекордном рейтинге концерта на 9 мая

Концерт 9 мая на телеканале «Интер» в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

«Праздничный концерт «Победа. Одна на всех» стал абсолютным лидером украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек", — говорится в сообщении. Телеканал заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая, передает РИА Новости Украина. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». После этого националисты устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира.