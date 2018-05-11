В Раде рассказали, какая страна управляет Украиной

В телефонном разговоре с журналистами Мураев рассказал, что принятие законов и кадровых решений происходит под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине.

«К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (бывшего вице-президента США Джозефа Байдена . — Ред.) в парламент голосовали все как зайцы», — цитирует РИА Новости депутата.

Кроме того, парламентарий также отметил, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается не только на внешней политике Украины, но и на внутренней.

«… это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной», — пояснил политик.