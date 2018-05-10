Кормят только рисом и не пускают на воздух. В Китае бросили в тюрьму украинских танцовщиц

Китае нескольких украинок уже месяц удерживают в нечеловеческих условиях в тюрьме города Венчжоу.

Об этом ТСН. uа рассказала Сабина Руденко, сестра одной из задержанных — 23-летней Альбины Мирзехановой. По словам Сабины, это была уже третья поездка ее сестры в Китай за последние два года.

"Она находила в Украине компании, которые организовывают поездки. Но в этот раз она поехала напрямую, чтобы уже в Китае оформляться через какую-то местную компанию", — рассказала Сабина. Альбина с другими девушками прибыла в Китай еще 21 декабря 2017 года. Там они воспользовались услугами компании Lights Midia для оформления документов.

"Раньше, когда Альбина летала в Китай, то она сама ежемесячно ездила в Гонконг , чтобы продолжить рабочую визу. А сейчас эта компания забрала у них паспорта и всем сделали визу. Сказали, что все в порядке, поэтому Альбина ничего не подозревала и несколько месяцев спокойно работала. Она уже домой собиралась 25 апреля. Но 10 апреля их задержала полиция", — рассказала сестра.

По ее словам, полиция ворвалась не в ночной клуб, где работали девушки, а в их квартиру, где они все вместе жили. Всех восьмерых девушек доставили в участок, где на пять минут выдали телефоны, чтобы они могли позвонить родственникам.

"Она сказала: Но ты не расстраивайся, все будет хорошо". Она ведь не знала, что это затянется на месяц. После этого личной связи с ней у нас не было", — рассказала Сабина.

Женщина обратилась в украинский МИД и некоторое время общалась с менеджером китайской фирмы Lights Midia, русскоговорящей Татьяной, которая там отвечала за наших девушек. Татьяна лишь сообщила, что девушек задержали за нарушение визового законодательства. Как оказалось, им сделали не рабочую визу, а студенческую или бизнес-визу. Позже она рассказала, что двух девушек отпустили, и больше на связь не выходила.

Инцидентом занялся консул Украины в Шанхае Петр Головешко, который виделся с девушками 8 мая. Он подтвердил, что их действительно задержали из-за проблем с визами, но удивился бесчеловечным условиям содержания. Уже месяц шестерых украинок не выпускают на свежий воздух из маленькой камеры, кормят только рисом и водой. Некоторые из девушек находятся в таком подавленном состоянии, что даже не разговаривают.

"Девушкам даже расчески не дают расчесать волосы. А ночью каждая не спит по два часа — они дежурят, смотрят, чтобы девушки никто ничего с собой не сделал, настолько тяжелое психологическое состояние", — рассказала Сабина.

В МИД официально сообщили, что украинок задержали за нарушение китайского законодательства в сфере трудоустройства иностранцев.

"Это дело остается на контроле ДКС МИД Украины, Генерального консульства Украины в Шанхае, Посольства Украины в КНР и представительства МИД Украины в Одессе", — говорится в ответе дипломатов на письмо Сабины.

Однако сестра все равно переживает, поскольку, по китайским законам, за такое нарушение иностранцев могут продержать под стражей месяц, а потом депортировать с невозможностью посещать страну в течение 5 лет. Срок заключения могут продлить еще на 30 дней в случае плохого поведения. В четверг, 10 мая, истекает ровно месяц, как задержали девушек, однако никакой информации об их дальнейшей судьбе пока нет.