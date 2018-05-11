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Украинские власти планируют переоборудовать блокпосты в Донбассе
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Украинские власти планируют переоборудовать блокпосты в Донбассе 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украинские власти планируют уменьшить количество стационарных блокпостов на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а оставшиеся — переоборудовать, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел Украины со ссылкой на замглавы Нацполиции Константина Бушуева.
"Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах", — говорится в сообщении.
Бушуев также сообщил, что все оставшиеся блокпосты переоборудуют, а личный состав, который несет там службу, пройдет специальную подготовку.
По его словам, уже в следующем месяце планируется переоборудовать два блокпоста на подконтрольной Киеву территории Донецкой области — в Покровском и Славянском районе.
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