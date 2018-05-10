Клинцевич: деоккупация Донбасса приведет к геноциду

По его словам, руководство и силовики Украины отлично понимают, что подобный план неосуществим, однако продолжают говорить о нем, поскольку находятся под давлением американских советников.

Они понимают, что все, что планирует Украина, пускай и «марионеточная», приведет к этнической зачистке и вообще к геноциду русских людей, живущих на Донбассе

Франц Клинцевич

«Сегодня ситуация на юго-востоке Украины в ЛНР и ДНР изменилась. Вопросом безопасности своих непризнанных республик они занялись очень серьезно. Поэтому при реализации этого плана будет война, серьезная реальная война, на которой американцы настаивают давно, — с попыткой втянуть россиян и РФ и предъявить к ней более жесткие подходы и санкции», — подчеркнул Клинцевич.

Член Совета Федерации подчеркнул, что Россия не будет смотреть на это сквозь пальцы и применит все дипломатические и политические способы для урегулирования конфликта.

«Напряжение, которое было накануне инаугурации и праздника девятого мая как-то [украинские] власти выдержали, не пошли на эти беспрецедентные шаги. И у меня есть надежда, что они и дальше не пойдут. Но американцы требуют. И я думаю, что пока украинские власти откупаются только этой воинствующей риторикой», — поделился собеседник «360».

По его словам, офицеры вооруженных сил, в отличие от националистически настроенных организаций, с большой вероятностью не пойдут на подобные меры, поскольку хорошо понимают последствия этих шагов и то, что «родные и близкие им не простят, если начнутся эти чистки и геноцид».