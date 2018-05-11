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Клинцевич: деоккупация Донбасса — попытка втянуть Россию в войну с Украиной
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Клинцевич: деоккупация Донбасса — попытка втянуть Россию в войну с Украиной 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МВД Украины начало разрабатывать план деоккупации Донбасса.
По мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, при реализации этого плана будет война.
«Серьёзная реальная война, на которой американцы настаивают давно, — с попыткой втянуть россиян и РФ и предъявить к ней более жесткие подходы и санкции», — заявил сенатор в интервью телеканалу «360».
Клинцевич подчеркнул, что наша страна подчеркнул не будет смотреть на это сквозь пальцы и применит все дипломатические и политические способы для урегулирования конфликта.
«Напряжение, которое было накануне инаугурации и праздника 9 мая украинские власти как-то выдержали, не пошли на эти беспрецедентные шаги. И у меня есть надежда, что они и дальше не пойдут».
При этом сенатор считает, что американцы требуют от Украины более решительных шагов.
«И я думаю, что пока украинские власти откупаются только этой воинствующей риторикой. Офицеры ВСУ, в отличие от националистически настроенных организаций, с большой вероятностью не пойдут на подобные меры, поскольку хорошо понимают последствия этих шагов и то, что родные и близкие им не простят, если начнутся эти чистки и геноцид», — резюмировал Клинцевич.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 30 апреля президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Одновременно с этим президент провозгласил начало операции объединенных сил (ООС).
«Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности», — заявил Порошенко.
При этом он подчеркнул, что «военная операция по защите территориальной целостности завершиться только тогда, когда будет освобожден последний кусочек украинской земли, в том числе и Крым».
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