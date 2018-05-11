Клинцевич: деоккупация Донбасса — попытка втянуть Россию в войну с Украиной

МВД Украины начало разрабатывать план деоккупации Донбасса.

По мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, при реализации этого плана будет война.

«Серьёзная реальная война, на которой американцы настаивают давно, — с попыткой втянуть россиян и РФ и предъявить к ней более жесткие подходы и санкции», — заявил сенатор в интервью телеканалу «360».

Клинцевич подчеркнул, что наша страна подчеркнул не будет смотреть на это сквозь пальцы и применит все дипломатические и политические способы для урегулирования конфликта.

«Напряжение, которое было накануне инаугурации и праздника 9 мая украинские власти как-то выдержали, не пошли на эти беспрецедентные шаги. И у меня есть надежда, что они и дальше не пойдут».

При этом сенатор считает, что американцы требуют от Украины более решительных шагов.

«И я думаю, что пока украинские власти откупаются только этой воинствующей риторикой. Офицеры ВСУ, в отличие от националистически настроенных организаций, с большой вероятностью не пойдут на подобные меры, поскольку хорошо понимают последствия этих шагов и то, что родные и близкие им не простят, если начнутся эти чистки и геноцид», — резюмировал Клинцевич.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 30 апреля президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Одновременно с этим президент провозгласил начало операции объединенных сил (ООС).

«Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности», — заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что «военная операция по защите территориальной целостности завершиться только тогда, когда будет освобожден последний кусочек украинской земли, в том числе и Крым ».

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