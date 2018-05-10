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Захарову возмутили утверждения о пропагандистском характере ее песни «Верните память»
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Захарову возмутили утверждения о пропагандистском характере ее песни «Верните память» 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг возмутилась прозвучавшими на Украине утверждениями о том, что написанная ею песня «Верните память» о погибших российских солдатах в Сирии, носит пропагандистский характер. Как заявила дипломат российским журналистам в Нью-Йорке, в создание композиции «не вложено ни копейки денег».
"Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная
Я хочу им ответить, что в эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки денег. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души", — сказала Захарова, прибывшая в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.
Она обратила внимание на репортажи украинских журналистов, которые утверждали, что эта композиция носит пропагандистский характер. По ее словам, у нее была возможность придать композиции «какой-то действительно пропагандистский оттенок, записать ее с кем-то, на каких-то студиях, раскрутить ее, но все было совершенно иначе».
Комментируя сообщения СМИ о том, что на Украине начали разбирательство за исполнение песни на территории страны, официальный представитель МИД РФ призналась, что была потрясена этой историей. «К сожалению, это не первое безумие, которое мы видим со стороны украинских властей. Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют — это политика партии», — заявила она.
"Я вот задумалась после этих заявлений [президента Украины Петра] Порошенко, который посчитал, какое количество людей украинской национальности участвовали в войне и победили, после этих преследований за исполнение песни. А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне-то быть, как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?", — задалась вопросом Захарова.
По ее словам, у народов бывшего СССР, боровшихся с фашизмом «общая история, и вынимание из нее различных кусков приведет просто к страшному коллапсу».
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