Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса 

Народная милиция ДНР задержала на линии соприкосновения диверсанта ВСУ. 35-летний Виталий Чмель с позывным «Лысый» — стрелок одного из спецподразделений морской пехоты. Он участвовал во многих операциях ВСУ в Донбассе.
После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных жилых кварталов Донбасса из «Градов» и крупнокалиберных пушек. К нему подошла пожилая женщина, которая рассказала, что она похоронила всех своих родных.
— Вы же наши дома поразмолотили, убили.
— Нам другое говорят все и показывают.
— Вам другое говорят, а у нас вот это!
Встреча лицом к лицу с жителями пострадавших от артобстрелов районов далась ему тяжелее, чем разговор со следователем. Боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса, сообщает «Россия 1». Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры.
Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по последним данным ОНН, стали более 10 тысяч человек.