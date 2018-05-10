Ещё
Добкин: Георгиевскую ленту в Берлине надел с гордостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добкин: Георгиевскую ленту в Берлине надел с гордостью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».
«Был я по той простой причине, что уверен, что ни одна делегация… посольства Украины в Германии не придет и не положит цветы… в знак уважения к… погибшим во время штурма Берлина нашим соотечественникам… и людей других национальностей на тот момент великого и сильного Советского Союза», — рассказал Добкин.
Он подчеркнул, что георгиевскую ленту «надел с гордостью» и что «следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014 — чокнутого — года».
Он также предложил журналистам «Украинской правды» запомнить тех, кто сегодня выступает против Дня Победы с тем, чтобы увидеть, как быстро они перекрасятся и сменят свои радикальные взгляды.
Однако украинские журналисты обратились по поводу Добкина в СБУ. По их просьбе спикер спецслужбы Елена Гитлянская прокомментировала ситуацию с георгиевской лентой депутата. Она заявила, что фотографии должны быть рассмотрены экспертами, чтобы определить, подпадают ли действия Добкина под уголовную ответственность на Украине.
Ранее депутат опубликовал фото из Берлина, где он в Трептов-парке возлагает цветы к мемориалу советскому солдату. В комментарии к записи на вопрос пользователя, запрещена ли в Германии георгиевская лента, Добкин выложил свое фото с лентой на пиджаке. Это фото и вызвало жгучую реакцию у украинских журналистов.
Украина.ру: последние новости
Хуже, чем в СССР: как власть заставляет украинцев жить на $2 в день - «Главред» Киев: День есть, Победы нет «Национальный корпус» нагрянул к Левочкину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы890
Стал известен «высокий пост» для Кудрина93
Доллару решили положить конец155
Известный музыкант найден мертвым33
В Сети высмеяли новый бренд Украины86
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение