Добкин: Георгиевскую ленту в Берлине надел с гордостью

Об этом он заявил в комментарии « Украинской правде ».

«Был я по той простой причине, что уверен, что ни одна делегация… посольства Украины Германии не придет и не положит цветы… в знак уважения к… погибшим во время штурма Берлина нашим соотечественникам… и людей других национальностей на тот момент великого и сильного Советского Союза», — рассказал Добкин.

Он подчеркнул, что георгиевскую ленту «надел с гордостью» и что «следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014 — чокнутого — года».

Он также предложил журналистам «Украинской правды» запомнить тех, кто сегодня выступает против Дня Победы с тем, чтобы увидеть, как быстро они перекрасятся и сменят свои радикальные взгляды.

Однако украинские журналисты обратились по поводу Добкина в СБУ . По их просьбе спикер спецслужбы Елена Гитлянская прокомментировала ситуацию с георгиевской лентой депутата. Она заявила, что фотографии должны быть рассмотрены экспертами, чтобы определить, подпадают ли действия Добкина под уголовную ответственность на Украине.

Ранее депутат опубликовал фото из Берлина, где он в Трептов-парке возлагает цветы к мемориалу советскому солдату. В комментарии к записи на вопрос пользователя, запрещена ли в Германии георгиевская лента, Добкин выложил свое фото с лентой на пиджаке. Это фото и вызвало жгучую реакцию у украинских журналистов.