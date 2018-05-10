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В Россию незаконно ввезли около 11 тонн сала из Украины
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В Россию незаконно ввезли около 11 тонн сала из Украины 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Россельхознадзор выявил незаконный ввоз на территорию России порядка 11 тонн сала из Украины, сообщает Газета.ru
Как уточняется в материале, 7 мая поступила информация от пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям об обнаружении на территории Воронежской области небезопасной подконтрольной госветнадзору продукции.
«В автомобиле КамАЗ перевозилось сало свиное общим весом 10975 килограммов, а также три мешка с семенами общим весом 75 килограммов. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке. Со слов владельца, данная продукция была перемещена с территории Украины незаконно», — говорится в сообщении.
В отношении владельца продукции, подконтрольной госветнадзору, составлен протокол об административном правонарушении.
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