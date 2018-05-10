В Киевском патриархате назвали Украину «колыбелью всего»

«Украина — колыбель всего. Колыбель и христианства на Руси, «державотворення» (государственного строительства — прим. ВЗГЛЯД), можно сказать, первой демократии — Филипп Орлик написал конституцию. И после Майдана у Украины есть шанс возродить и вернуть себе то право изначальной Руси, от которой все пошло, которое было украдено», — сказал Дмитриев в эфире 5 канала, принадлежащего президенту Петру Порошенко

По его словам, Московский патриархат «не хочет, чтобы Украина процветала и существовала как государство».

На Украине уже не в первый раз делаются столь неоднозначные заявления. Ранее певица Руслана, победившая в 2004 году на песенном конкурсе «Евровидение», заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. В администрации Порошенко такжеобъявляли об истинно украинских корнях княжны Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого . Историки Украины в атласе рассказывали о «трехтысячелетней истории» этой страны.