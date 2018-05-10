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В Киевском патриархате назвали Украину «колыбелью всего»
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В Киевском патриархате назвали Украину «колыбелью всего» 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Капеллан Украинской православной церкви Киевского патриархата Сергей Дмитриев заявил, что Украина является «колыбелью всего».
«Украина — колыбель всего. Колыбель и христианства на Руси, «державотворення» (государственного строительства — прим. ВЗГЛЯД), можно сказать, первой демократии — Филипп Орлик написал конституцию. И после Майдана у Украины есть шанс возродить и вернуть себе то право изначальной Руси, от которой все пошло, которое было украдено», — сказал Дмитриев в эфире 5 канала, принадлежащего президенту Петру Порошенко.
По его словам, Московский патриархат «не хочет, чтобы Украина процветала и существовала как государство».
На Украине уже не в первый раз делаются столь неоднозначные заявления. Ранее певица Руслана, победившая в 2004 году на песенном конкурсе «Евровидение», заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. В администрации Порошенко такжеобъявляли об истинно украинских корнях княжны Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого. Историки Украины в атласе рассказывали о «трехтысячелетней истории» этой страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой украинской исторической концепции, а также о тотальной украинизации, которая проводится киевскими властями в том числе в русскоязычных регионах.
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