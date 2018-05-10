Более 4,4 млн украинцев пострадали от конфликта в Донбассе 

Киев, 10 мая /Синьхуа/ — В результате военного конфликта в Донбассе, продолжающегося уже четыре года, пострадали свыше 4,4 млн украинцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Верховной Рады, ссылаясь на первого вице-спикера парламента, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко.
По ее словам, перед Украиной также остро стоит вопрос поиска пропавших без вести в зоне конфликта. В настоящий момент неизвестной остается судьба более 300 человек. Для установления местоположения этих людей или их останков официальный Киев хочет создать специальный трехсторонний механизм с участием Международного комитета Красного Креста. —0—