Журналист и полицейский пострадали в потасовке у дома совладельца «Интера»

Представители националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе батальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и «Национальных дружин», а также националистической партии «Свобода» в четверг пикетировали дом депутата Рады Левочкина. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка.

"Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения. В результате чего пострадали два человека — представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте события работает следственно-оперативная группа. После этого «правонарушению будет дана правовая оценка», добавили в областной полиции.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Радикалы после этого устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира. После этого они заявили о намерении пикетировать дом Левочкина.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.