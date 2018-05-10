Ещё
Журналист и полицейский пострадали в потасовке у дома совладельца «Интера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист и полицейский пострадали в потасовке у дома совладельца «Интера» 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Журналист и правоохранитель пострадали в результате потасовки радикалов и сотрудников национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока», совладельца телеканала «Интер» Сергея Левочкина в Конча-Заспе, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Представители националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе батальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и «Национальных дружин», а также националистической партии «Свобода» в четверг пикетировали дом депутата Рады Левочкина. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка.
"Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения. В результате чего пострадали два человека — представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте события работает следственно-оперативная группа. После этого «правонарушению будет дана правовая оценка», добавили в областной полиции.
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Радикалы после этого устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира. После этого они заявили о намерении пикетировать дом Левочкина.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.
РИА Новости: последние новости
Аваков рассказал о плане по "возвращению" Донбасса под контроль Киева В Раде обвинили в пропаганде терроризма СМИ, показавшие военный парад в ДНР В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы257
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества68
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня14
Меркель успокоила Иран92
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение